Hellas Verona, accordo per la permanenza di Matos

L'Hellas Verona ha piazzato il primo colpo di mercato per la prossima stagione, anche se non si tratta di una novità. Il direttore sportivo ad interim Tony D'Amico, che potrebbe essere confermato, ha infatti trovato l'accordo con l'Udinese per Ryder Matos, calciatore duttile che può ricoprire tutti i ruoli offensivi, sulla base del prestito con diritto di riscatto. Lo riporta Hellasnews.it.