Hellas Verona, anche oggi lavoro differenziato per Pazzini

Allenamento mattutino per i gialloblù presso lo Sporting Center Il Paradiso di Peschiera. La squadra, agli ordini dell’allenatore Fabio Grosso, si è divisa in due gruppi: lavoro defaticante per chi è sceso in campo contro il Crotone; torelli, esercizi sul possesso palla e partitella a campo ridotto per gli altri. Prosegue nel lavoro differenziato Giampaolo Pazzini. Domani è in programma una seduta pomeridiana.