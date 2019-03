Hellas Verona, Bianchetti al 90': "Contento per il gol, tre punti importanti"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Matteo Bianchetti, autore del primo gol in Perugia-Hellas Verona, è intervenuto al termine del match vinto (1-2 il risultato finale). Ecco le sue parole ai microfoni di DAZN: "Sono contentissimo per questo gol, mi sono allenato su queste situazioni con il mister in seconda. Sono tre punti importantissimi, dedico la rete alla mia ragazza che mi è stata vicina nei momenti complicati".

Hai ricevuto l'incoraggiamento da parte di tutta la squadra. "Sì, sono stati fantastici tutti. Ringrazio società e tifosi, spero di ripagare la loro gratitudine tutti con gol e prestazioni".

Oggi avete vinto da grande squadra. "Dobbiamo migliorare, ma ci sta. Il Perugia è una squadra difficile da affrontare, ma siamo stati bravi nonostante gli indisponibili. Vuol dire che abbiamo la rosa lunga, tutti sono forti. Oggi anche chi ha giocato meno lo ha dimostrato. Volevamo raggiungere qualcosa di importante, ma per farlo dovevamo dare tutti qualcosa in più. Mancava la scintilla".

L'aggancio al Palermo cosa comporta dal punto di vista psicologico? "Aiuta tanto, ma guardiamo le prestazioni: abbiamo ottenuto 4 vittorie nelle ultime 5. Sappiamo che non possiamo vincerle tutte ma faremo il massimo".