Negli ultimi giorni il nome dell’attaccante Karamoko Cissé, classe ‘88, è stato accostato a diversi club di Serie B interessati ad acquistarlo per rinforzare i rispettivi reparti offensivi. Carpi, Cosenza Foggia e Salernitana hanno infatti messo il guineano nel mirino per gennaio, approfittando anche del poco spazio trovato finora in gialloblù, ma l’Hellas Verona sta facendo muro. Sia il tecnico Grosso sia il ds D’Amico non hanno infatti intenzione di cedere l’attaccante convinti che possa dare il proprio contributo nel girone di ritorno. Come riferito da Tggialloblu.it il calciatore è così blindato dalla società a meno che non arrivi un’offerta davvero irrinunciabile che attualmente non è ipotizzabile.