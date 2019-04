© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' da considerarsi in dubbio la presenza di Samuel Di Carmine per il big match di lunedì dell'Hellas Verona in casa del Palermo. L'attaccante degli scaligeri ha infatti rimediato un trauma contusivo al piede sinistro durante una seduta di allenamento. Per questo motivo l'ex Perugia ha sostenuto una sessione di lavoro differenziata.