Hellas Verona, D’Amico in pole assoluta come nuovo ds

Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Scelta intrigante per l’Hellas Verona che sembra avere definitivamente optato per la promozione di Tony D’Amico come nuovo Direttore Sportivo. Una decisione che mira alla valorizzazione di un dirigente che ha già dimostrato la sua influenza e lealtà alla causa scaligera nell’ultimo periodo e che sembra destinato ad assumere le redini del rilancio gialloblù nel prossimo futuro. Sue, per esempio, sono state le scelte di puntare su Vukovic come innesto nella fase finale della stagione passata e di mettere in mostra il talento di Danzi in prima squadra. Una scelta che sa di continuità per un percorso già intrapreso e che mira a rilanciare l’Hellas Verona.