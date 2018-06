Hellas Verona, dal Bari in arrivo anche Tello. Via Juventus

© foto di Federico Gaetano

Non solo Fabio Grosso. L'Hellas Verona è infatti vicina a prelevare dal Bari, via Juventus proprietaria del cartellino, il terzino destro Andres Felipe Tello, classe '96. Il colombiano, che può giocare anche a centrocampo come esterno o mezzala, è un pupillo del tecnico Grosso che lo conosce fin dalle giovanili bianconere e lo accompagnerà anche nella nuova avventura scaligera dell'allenatore. Nonostante la giovane età Tello ha già una solida esperienza avendo vestito le maglie di Cagliari, Empoli (in A) e infine Bari. Lo rivela Hellasnews.it.