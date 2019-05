Hellas Verona, dopo Pazzini si fermano anche Bianchetti e Munari

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Piove sul bagnato in casa Hellas. In vista della decisiva sfida contro il Foggia per la qualificazione ai prossimi playoff il club scaligero guidato da Alfredo Aglietti nella giornata di oggi ha dovuto registrare altri due infortuni dopo lo stop rimediato da Giampaolo Pazzini. Si tratta di Matteo Bianchetti e Gianni Munari che hanno interrotto anzitempo l'allenamento odierno a causa, rispettivamente, di un fastidio al ginocchio sinistro e di un fastidio al polpaccio sinistro.