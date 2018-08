Hellas Verona, ecco Colombatto: "Ho accettato subito questa sfida"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Le dichiarazioni del centrocampista dell'Hellas Verona, Santiago Colombatto, rilasciate durante il media event di presentazione.

"Perché qui? Ho scelto Verona perché è una piazza molto importante e perché volevo misurarmi con una sfida così. Il direttore D'Amico mi ha convinto subito senza dovermi dire tanto, perché arrivare in una squadra come questa mi rende molto felice. Io sono venuto qua per dare il massimo e speriamo sia una grande stagione. Per me è importante essere qui perché possiamo raggiungere obiettivi importanti, ma il campionato è lungo e dobbiamo dimostrare tutto. Parlano bene di me? Non è un peso, ma solo in campo si può continuare a dimostrarlo. Il mio ruolo? Ho giocato davanti alla difesa ma posso fare anche la mezzala sinistra, io mi metto a disposizione per le necessità della squadra e poi è il mister quello che decide. Mi ispiro a tanti grandi giocatori perché voglio continuare a imparare e a migliorarmi. Quando entro in campo do tutto per la maglia che ho addosso. Che rosa si sta formando? Ne ho una buonissima impressione, sono arrivato da cinque giorni e tutti si sono dimostrati disponibili. Dobbiamo diventare subito squadra, ma siamo un gruppo composto da tanti bravi ragazzi e brave persone: questo è importante. Dobbiamo essere tutti pronti quando il mister chiama»"