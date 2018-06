Hellas Verona, Felicioli resterà anche in Serie B

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Gian Filippo Felicioli continuerà a vestire la maglia dell'Hellas Verona anche nella prossima stagione. Arrivato un anno fa in prestito biennale con diritto di riscatto dal Milan il classe '97, nonostante la retrocessione dei veronesi in Serie B, sarà uno dei punti fermi della prossima stagione. Lo scrive Hellaslive.it spiegando che il Milan deciso di lasciare l'ex Ascoli in riva all'Adige.