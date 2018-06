Hellas Verona, Galano la chiave per arrivare a Grosso

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L'Hellas Verona punta forte su Fabio Grosso per la panchina nella prossima stagione, ma non ha intenzione di pagare la clausola rescissoria del tecnico del Bari. Per questo, come riporta Hellasnews.it, il club veneto sarebbe pronto a investire una cifra importante, anche più alta della sua effettiva valutazione, per portare a Verona l'attaccante Cristian Galano e sbloccare così la situazione legata all'allenatore. Un tentativo difficile, ma che potrebbe convincere il Bari o almeno è quello che sperano i dirigenti scaligeri.