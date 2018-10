Hellas Verona, Grosso: "Gol evitabile, ma buona prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Fabio Grosso, allenatore dell'Hellas Verona, è intervenuto al termine del pareggio contro il Venezia (1-1 il risultato finale). Durante la conferenza stampa, il tecnico ha analizzato l'approccio della squadra al match. Ecco le sue parole riportate dal sito ufficiale del club: "Ho visto una squadra presente in campo, che ha cercato di fare la partita. Siamo andati in vantaggio e abbiamo chiuso meritatamente avanti un primo tempo in cui potevamo anche raddoppiare. Nei secondi 45' siamo tornati in campo con la giusta mentalità, costruendo ancora occasioni, ma non siamo stati in grado di chiudere la partita".

Grosso ha commentato anche il gol subito, evitabile secondo il suo punto di vista: "Abbiamo preso un gol evitabile, usciamo da un campo difficile con una buona prestazione. Prendiamoci questo punto e andiamo avanti. I cali nell'arco della partita? Raramente si riesce a tenere lo stesso ritmo per tutti i 90', questo vale anche per le altre squadre".