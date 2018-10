Hellas Verona, Grosso: "L'infortunio di Matos ci ha condizionati"

© foto di www.imagephotoagency.it

Dopo la gara persa contro il Lecce, parla l'allenatore dell'Hellas Verona, Fabio Grosso: "Avevamo iniziato molto bene, poi abbiamo subito gol a fine primo tempo e nella ripresa è stata un’altra partita. Gli episodi però non sono stati a nostro favore - riporta HellasLive.it - L’infortunio di Matos ci ha condizionati ma non mi voglio appigliare a questo. Siamo sempre rimasti in partita e questa è una cosa importante. Adesso dobbiamo ripartire. C’è grande delusione per il risultato finale ma abbiamo fatto un gran primo tempo. Caracciolo? Non ho voluto rischiarlo perché non era al 100%. Pazzini troppo solo in attacco? Non credo".