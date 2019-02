Hellas Verona, Grosso: "Provato a vincerla fino alla fine, peccato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Fabio Grosso, parla così al termine di Carpi-Hellas Verona ai microfoni del sito ufficiale gialloblù: "Se c'è una squadra che ha provato a vincerla è la nostra, purtroppo ci siamo complicati la vita nel primo tempo e usciamo dal campo con un punto. Le occasioni? Non meritavamo di uscire al'intervallo sotto di un gol, avevamo creato le nostre occasioni una su tutte con Di Gaudio. Nel secondo tempo avremmo potuto sfruttare con più malizia le nostre opportunità. Vitale? Ha giocato con personalità, mi è piaciuto nell'atteggiamento. Ho preferito iniziare con Lee e Di Gaudio esterni perché abbiamo attaccato gli spazi con profondità e siamo effettivamente riusciti a metterli in difficoltà. Una volta inserito Matos, ho preferito tenere un giocatore dietro che aiutasse il centrocampo che su un terreno così pesante poteva andare in difficoltà. Perdere punti? Io credo in questa squadra, sono sicuro che riuscirà a colmare anche queste lacune. Il Carpi? Sapevo che avrebbe chiuso tutti gli spazi, sperando di prenderci in contropiede».