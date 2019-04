Hellas Verona, Grosso: "Troppi passi falsi, ma combattiamo per il sogno"

© foto di Nicola Ianuale/tuttoSALERNITANA.com

Fabio Grosso, allenatore dell'Hellas Verona, prima della sfida col Benevento è intervenuto in conferenza stampa per presentarla nel dettaglio: "All'andata facemmo una delle nostre migliori prestazioni, peccato però che queste ottime gare siano state alternate a numerosi passi falsi che ci hanno costretto a combattere con molte altre squadre per il nostro sogno".

Sul Benevento: "Sarà una gara bellissima e importante per entrambe. Non siamo obbligati a vincere, ma a dare sempre il massimo quando siamo in campo. Per sostituire Gustafson ho diverse alternative, c'è ancora un giorno per decidere chi giocherà e chi no".