Hellas Verona, i convocati di Grosso: tornano Empereur e Ragusa

Il tecnico dell'Hellas Verona Fabio Grosso ha convocato 24 calciatori per la sfida contro la Salernitana. Tornano a disposizione Empereur in difesa e Ragusa in attacco. Ancora out Almici. Questa la lista completa:

Portieri: Silvestri, Ferrari, Tozzo

Difensori: Caracciolo, Eguelfi, Marrone, Balkovec, Crescenzi, Kumbulla, Dawidowic, Empereur

Centrocampisti: Henderson, Gustafson, Colombatto, Zaccagni, Laribi, Calvano, Danzi

Attaccanti: Matos, Ragusa, Pazzini, Lee, Cissè, Tupta