L’Hellas Verona è alla caccia di un terzino sinistro per rinforzare il reparto difensivo. Se Jure Balkovec sembra infatti destinato a restare per Fabio Eguelfi, in prestito dall’Atalanta, l’addio appare molto probabile. Secondo quanto riferito da Tggialloblu.it il primo nome sulla lista degli scaligeri sarebbe quello di Filippo Costa, casse ‘95, chiuso alla SPAL dall’ex gialloblù Fares. Il calciatore potrebbe arrivare in prestito semestrale.