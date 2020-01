Hellas Verona, Juric: "Bellissima vittoria. Pazzini? Match stupendo"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

A Sky Sport, al termine della gara vinta contro la SPAL, parla l'allenatore dell'Hellas Verona, Ivan Juric. Queste le sue parole: "Tre settimane di sosta sono tante, siamo partiti forte, abbiamo fatto bene nella prima mezz'ora, poi dopo l'espulsione è stata un'altra partita. Potevamo chiudere la partita prima, ma devo fare i complimenti ai ragazzi, sono stati bravissimi. Pazzini? Gara stupenda, non solo per il gol, ma ha fatto il match che volevo, bravo anche a creare gli spazi, ad aiutare in fase difensiva. Il ragazzo è top, davvero, negli ultimi anni, però, forse si gestiva, non dava sempre il massimo in allenamento, ora sta meglio, abbiamo cambiato il programma e si vede".

Dove è migliorata la squadra - "Cerchiamo di mettere ogni volta un pezzo in più, migliorandoci gara dopo gara. Prima la concretezza, la semplicità, ora cerchiamo di lavorare per aumentare le soluzioni in attacco senza perdere l'equilibrio".

Come è nata la squadra - "Beh, senza soldi (ride, ndc). L'idea era quella di prendere giocatori che magari avevano giocato meno in altre squadre, poi mantenere l'impianto di squadra che era salita l'anno scorso, poi alcune intuizioni dal mercato estero":