Hellas Verona, la vittoria questa sconosciuta. E la Serie A si allontana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Quattro giornate. Da tanto l'Hellas non riesce più a vincere una partita in Serie B. Ieri il ko contro il Palermo, nel posticipo serale decisivo per le sorti dell'alta classifica, la formazione di Fabio Grosso ha, infatti, rimediato una sconfitta dopo tre pareggi consecutivi contro Ascoli, Cremonese e Brescia che ha portato a nove i punti di distacco dal primo posto e a sei quelli dalla seconda piazza che vale comunque la promozione diretta in Serie A.

Un momento di appannamento, per gli scaligeri, che rischia, dunque, di costare caro. Sia perché nelle ultime cinque gare hanno raccolto due punti in meno del Palermo e quattro in meno di Brescia e Lecce, ma soprattutto perché dopo il turno di riposo previsto nel prossimo weekend Di Carmine&C. sono attesi da altri due scontri diretti: in casa col Benevento e all'Adriatico di Pescara contro la formazione di Pillon.

Grosso dovrà lavorare al meglio in queste due settimane per ritrovare soprattutto la convinzione nei propri mezzi. Perché la squadra c'è e lo ha dimostrato uscendo a più riprese da situazioni difficili e salvando, in alcuni casi, la stessa panchina di Grosso quando oramai tutto sembrava deciso.