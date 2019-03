Hellas Verona, Pazzini: "Peccato il pari, ma anche un punto vale tanto"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

All'Hellas Verona non è bastato un gol di Giampaolo Pazzini per battere l'Ascoli. La rimonta non s'è compiuta, al Bentegodi è finita 1-1 e l'attaccante gialloblù a fine partita ha così parlato al sito ufficiale del club scaligero: "È stato bellissimo segnare, ma volevamo vincere perché sarebbe stato un ulteriore mattoncino dopo due vittorie. Siamo andati sotto e abbiamo fatto fatica a riprenderla, la squadra secondo me ha fatto un primo tempo importante: abbiamo giocato, corso, creato e lottato. C'è un po' di rammarico per non esserci riusciti anche nel secondo tempo perché siamo calati. Ora però abbiamo la sosta e il tempo di lavorare prima dello sprint finale. In ottica classifica? Il tempo stringe quindi ogni punto vale tanto. Peccato perché sapevamo che poteva essere un mattoncino importante. Ora ci prepariamo per queste prossime otto partite e dovremo andare a duemila. Creazione di gioco? La squadra ha fatto molto bene nel primo tempo anche nel costruire nella metà campo avversaria, dobbiamo essere più cinici specie sull'ultimo passaggio. Non siamo stati in grado di continuare la prestazione della prima frazione, ma c'è ancora tempo".