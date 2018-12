© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Continuano gli allenamenti dell'Hellas Verona presso il centro sportivo di Peschiera del Garda in vista del match del 27 dicembre contro il Cittadella. Dal sito ufficiale degli scaligeri però non arrivano buone notizie con il lavoro differenziato per Andrea Danzi, Samuel Di Carmine e Karamoko Cissé. Il primo non si è allenato con il resto della squadra a causa del persistere di un fastidio alla caviglia sinistra accusato durante la sfida contro il Livorno, mentre il centravanti fiorentino per un fastidio al flessore sinistro. Infine l'ex Benevento è alle prese con un fastidio ai flessori della coscia destra.