Hellas Verona, Ragusa: "Qui perché hanno creduto in me"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il neo acquisto dell'Hellas Verona Antonino Ragusa ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla nuova piazza: “Il Verona mi ha subito fatto capire quanto puntasse su di me, sia da parte del presidente, che del DS che del mister. Così ho scelto l'Hellas, è una grande occasione per me. Sono qui per dare una mano a raggiungere gli obiettivi del Verona, sarà importante lavorare sul campo per formare un gruppo solido per dare tante soddisfazioni ai tifosi dopo le delusioni della scorsa annata. Grosso? Il mister è molto preparato, è un grande comunicatore e ci tiene a spiegare ogni cosa nei dettagli, dalla più semplice e alla più complessa. - continua Ragusa come riporta il sito ufficiale del club veneto – Siamo già concentrati sulla sfida d'esordio contro il Padova. In Serie B non ci sono favorite, ma tante squadre forti senza dimenticare che ogni anno emergono alcune sorprese”.