Nuovo rinforzo in arrivo per il Verona di Fabio Grosso. Il club gialloblù, fa sapere Sky Sport, sta chiudendo con la Salernitana per l'arrivo del terzino sinistro Luigi Vitale. Ex calciatore di Napoli e Juve Stabia, il classe '87 sarebbe pronto a cambiare maglia.