Hellas Verona, Setti: "Ce l'hanno con me, ma li lascio fare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il presidente dell’Hellas Verona Maurizio Setti durante una cena con gli ex calciatori gialloblù ha parlato del periodo difficile che sta attraversando il club e delle proteste dei tifosi nei suoi confronti: “È un momento particolare, ce l’hanno con me, ma li lascio fare. Siamo una società strutturata, che sta bene e ha voglia di fare. Ora desideriamo solo un po' di sorrisi che arriveranno coi risultati positivi e siccome siamo una squadra forte non credo tarderanno. - continua Setti come riporta Tggialloblu.it - Bisogna crescere, c’è stato un momento di pausa che può succedere, ma se tutti remano dalla stessa parte si possono raggiungere gli obiettivi sperati”.