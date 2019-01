© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il portiere dell’Hellas Verona Marco Silvestri ha parlato dalle colonne de La Gazzetta dello Sport parlando della propria carriera e del momento della stagione: “Il Leeds manca dai livelli più alti da tempo, ma è un club con una storia immensa e lo stadio è sempre esaurito. È stata un’esperienza formativa, ho conosciuto un altro mondo e un’altra cultura. Chievo? Ho uno splendido ricordo, mi ha fatto maturare, ma è chiaro che rispetto all’Hellas è tutto diverso. Qui la pressione è più forte, i tifosi sono esigenti e vivono il Verona come una religione. Queste però sono cose che caricano. - continua Silvestri – Padova? Affrontiamo una squadra ribaltata dal mercato, ha migliorato la rosa e ci attende una battaglia simile a quella di Foggia in cui servirà tanto temperamento. Rigori? Ho iniziato a pararli in Inghilterra e credo che il merito sia dovuto al fatto che non mi butto in anticipo e levo qualche riferimento al tiratore, anche se non muoversi in anticipo è difficile”.