Hellas Verona, Souprayen verso l'Auxerre. Contatti in corso

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il difensore Samuel Souprayen, classe '89, sembra essere sempre più lontano dall'Hellas e vicino al rientro in Francia. Il direttore sportivo del club Tony D'Amico, come rivela Hellaslive.it, è infatti a colloquio con l'Auxerre per chiudere l'accordo per il trasferimento del calciatore che ha ancora tre anni di contratto con il club gialloblù.