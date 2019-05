Hellas Verona, spunta Perinetti come ds per la prossima stagione

© foto di Chiara Biondini

In attesa di capire quale sarà il finale di stagione che attenderà l'Hellas Verona oggi nelle mani di Alfredo Aglietti, iniziano a circolare le prime voci di mercato sulla prossima stagione.

Secondo quanto riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport il presidente Maurizio Setti starebbe valutando una vera e propria rivoluzione, che riguarderà anche il ruolo di direttore sportivo. La prima scelta per il ruolo di direttore è Giorgio Perinetti che in caso di ritorno di Stefano Capozucca al #Genoa potrebbe anche lasciare il club ligure per una nuova avventura.