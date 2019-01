Hellas Verona, su Cissé si muove anche la Salernitana

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Non solo Foggia per l’attaccante Karamoko Cissé, in uscita dell’Hellas Verona. Il calciatore infatti sarebbe finito nel mirino della Salernitana che potrebbe chiedere l’inserimento del guineano nella trattativa che porterà Luigi Vitale in Veneto. Lo riporta Tggialloblu.it.