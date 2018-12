© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il gol di ieri contro il Cittadella, il primo su azione tra i Pro, Lubomir Tupta, attaccante del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni a HV24: "Dopo il rigore segnato al Chievo in Coppa Italia lo scorso anno è finalmente arrivato ieri, sono davvero troppo contento. Lo aspettavo da tanto, ho avuto diverse occasioni in questa stagione e la palla sembrava non voler entrare, ma alla fine ci sono riuscito. Ero davvero carichissimo, ho visto la palla arrivare in mezzo all'area grazie alla sponda di Almici e sono andato con tutta la forza che avevo per cercare di colpirla di testa: è andata bene. L'abbraccio dopo il gol? Siamo davvero un gran bel gruppo, condivido questa gioia con tutti i ragazzi. Foggia? Importante chiudere bene, sarà una partita difficile".