Hellas Verona, Zaccagni al 45': "Bravi a pareggiarla subito"

Mattia Zaccagni, centrocampista dell'Hellas Verona e autore dell'1-1 nella sfida contro lo Spezia, ha commentato così il primo tempo ai microfoni di Dazn: "Rete per Grosso? E' un gol per tutta la squadra, ci è servito per riportare la partita sul pari. Non abbiamo iniziato bene, ma ci siam rifatti subito e siamo riusciti a a pareggiare".