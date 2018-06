Hellas, via alle cessioni: Souprayen fra Dijon e Angers

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

E' un Hellas molto attivo anche sul fronte delle uscite. Dopo aver chiuso per l'arrivo di Grosso in panchina e ascoltato le idee di mercato del nuovo tecnico è iniziata la fase di sfoltimento dell'attuale gruppo. Come riporta il Corriere di Verona, ad esempio, per Samuel Souprayen si sono mossi il Dijon e l'Angers in francia