Hellas, Zaccagni: "Questa stagione sarà quella del mio riscatto"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mattia Zaccagni, centrocampista del Verona, ha rilasciato alcune dichiarazioni al sito ufficiale dell'Hellas dopo il test contro la formazione Primavera: "Abbiamo fatto un buon test per mettere minuti nelle gambe, ora ci prepariamo alla settimana prossima quando ci sarà il Carpi al Bentegodi. Mister Grosso vuole un centrocampo mobile, che abbia la libertà di muoversi in profondità con rotazione degli uomini, e mi ci trovo molto bene. Lunga pausa? Dobbiamo restare sempre concentrati e lavorare restando con la testa alla gara. La mia stagione? Rientro da un'operazione, mi devo riscattare e giocare il più possibile. Mi sento bene e se chiamato in causa cerco di dare il massimo".