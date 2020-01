© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il neo centrocampista dell’Empoli Liam Henderson ha parlato in conferenza stampa della scelta di lasciare l’Hellas e la Serie A per vestire la maglia dell’Empoli in Serie B: “Ho avuto subito l’impressione di essere in una squadra forte, ora dobbiamo cercare punti in ogni partita. Quando il mio agente mi ha chiamato e mi ha detto che c’era questa possibilità ho accettato senza esitazioni. Contro l’Empoli ho esordito in Italia e conservo un grande ricordo di quel momento. - continua lo scozzese come riporta empolichannel.it - Mi piace il calcio italiano, ma mi piace soprattutto l’Italia. Il clima è migliore che da noi, sono arrivato due anni fa e sono molto contento di essere qui”.