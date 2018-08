HOTEL MELIÀ - Cosenza, tris di arrivi: Garritano, Verna e Maniero

Fonte: Alessio Alaimo e Ivan Cardia

© foto di Emanuele Taccardi/TuttoMatera.com

Colpo importante in casa Cosenza, Con la formula del prestito, arriverà in Calabria l'attaccante Luca Garritano dal ChievoVerona. Il calciatore di scuola Inter, classe 1994, ha giocato nella seconda parte della scorsa stagione con la maglia del Carpi. In arrivo anche Luca Verna del Pisa, in prestito con diritto di riscatto, e Riccardo Maniero dal Novara.