HOTEL MELIÀ - Foggia, firma Cicerelli: arriva in prestito dalla Salernitana

Emanuele Cicerelli, esterno offensivo classe '94 di proprietà della Salernitana, è di fatto un nuovo calciatore del Foggia. Secondo quanto raccolto le parti sono in questo momento in riunione per la firma del contratto con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.