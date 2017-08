HOTEL MELIÀ - Palermo, da Lo Faso a Diamanti e Damascan: le ultime

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Palermo sempre attivo sul mercato. Nelle prossime ore del mattino incontro per la risoluzione di Diamanti, che poi potrebbe andare al Metz (intanto ci pensa pure lo Spezia). Poi previsto un summit per Simone Lo Faso alla Fiorentina, c'è ancora una piccola distanza tra le parti ma è un'operazione che viaggia spedita. Si lavora al prestito con diritto di riscatto (no obbligo). Per sostituire Lo Faso piace sempre Damascan dello Sheriff, ma era un nome che il Palermo già seguiva in ottica futura e che avrebbe lasciato nel suo attuale club fino a gennaio. Ora i rosanero lo vorrebbero subito, si cerca l'intesa. Palermo al lavoro, il ds Fabio Lupo al lavoro...