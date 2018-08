HOTEL MELIÀ - Salernitana, fatta per Migliorini. Domani la firma

Fonte: Luca Bargellini

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Fumata bianca per la Salernitana. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club del presidente Lotito ha trovato l'accordo per il tesseramento del difensore ex Avellino Marco Migliorini. Il calciatore firmerà il proprio accordo (biennale con opzione per una ulteriore stagione) nella giornata di domai.