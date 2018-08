HOTEL MELIÀ - Spezia, si sblocca l'affare Galabinov: arriva il centravanti

Fonte: Pietro Lazzerini

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Si sblocca la trattativa per l'arrivo di Andrej Galabinov allo Spezia: il club ligure ha infatti praticamente convinto il centravanti, bulgaro, in uscita dal Genoa. Affare in via di definizione, lo Spezia è pronto ad accogliere la sua nuova punta.