Di giornata in giornata la stagione di Alfredo Donnarumma in quel di Brescia si fa sempre più straordinaria. I 21 gol già messi a segno dall'attaccante ex Salernitana ed Empoli sono il fiore all'occhiello di un campionato da protagonista sia per il giocatore che per la formazione lombarda. Un rendimento così eclatante che in quel di Brescia è partita una sorta di petizione per l'arrivo di Donnarumma in Nazionale. Un tema a cui Brescia Oggi dedica spazio sulla sua prima pagina con il titolo: "Donnarumma in Nazionale. E' un coro di sì".