Brescia Oggi: "Stadio, ritornano in campo gli australiani"

© foto di Luca Bargellini

Mentre sul campo il Brescia di Corini insegue la promozione in Serie A la società a lavoro sul fronte stadio. Del 'Rigamonti' si parla quest'oggi sulla prima pagina di Brescia Oggi nel pezzo dal titolo: "Stadio, ritornano in campo gli australiani". "Oggi la Giunta Comunale - si legge - darà il via libera al bandi per la concessione dell'impianto e ri riapre l'interesse degli investitori stranieri".