© foto di Luca Bargellini

Primo maggio in campo per il Brescia primo in classifica alla ricerca della matematica promozione in Serie A. BresciaOggi dedica alle Rondinelle spazio in prima pagina con il pezzo dal titolo "Brescia cerca i punti per la grande festa". "Brescia all'assalto - si legge -. Domani arriva l'Ascoli: per la Serie A servono 4 punti ma per fare festa possono bastarne 3 se il Palermo non batte lo Spezia. Corini medita di rilanciare Tremolada con Torregrossa e Donnarumma".