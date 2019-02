© foto di Luca Bargellini

Mentre in città la dirigenza del Brescia è all'opera per trovare una soluzione per la questione stadio, la formazione di Eugenio Corini questa sera scenderà in campo nel turno infrasettimanale di Serie B. "Un testacoda col Padova degli ex" è il titolo, in merito, che BresciaOggi ha scelto per il taglio alto della propria prima pagina. Al centro dell'attenzione il duello con i tanti ex delle Rondinelle oggi in Veneto, con particolare riferimento ai due più freschi il terzino Alessandro Longhi e il portiere Stefano Minelli.