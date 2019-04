Il Brescia porta a casa un punto importante da Verona. Bresciaoggi in edicola titola in prima pagina: "Esame derby superato". Il giornale sottolinea la buona prestazione delle rondinelle, che restano al comando della classifica e hanno tre punti di vantaggio sul Lecce e quattro sul Palermo (che ha però una gara in meno). 2-2 il risultato finale al Bentegodi.