© foto di Pietro Lazzerini

"Vai Brescia, ti spinge tutta la città" è l'apertura di Bresciaoggi in vista della partita delle 18 tra le Rondinelle e l'Ascoli. Se alle 12.30 il Palermo non riuscirà a battere in casa lo Spezia, alla squadra di Corini basterà vincere per ottenere con due giornate di anticipo la promozione in Serie A. Lo Stadio "Rigamonti" è pronto alla bolgia per spingere i giocatori verso il successo.