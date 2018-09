Caos Serie B, Lotito pensa alla candidatura per il dopo Balata

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dalla decisione del CONI attesa per oggi potrebbe passare non solo il futuro dei campionati di Serie B e C, ma anche quello di chi ha voluto e portato avanti la riforma della cadetteria a 19 squadre. Stiamo parlando di Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, che, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, qualora il Collegio di Garanzia dovesse abolire tale riforma potrebbe vedere la propria posizione traballare. In caso questa possibilità potesse concretizzarsi ecco che sarebbe pronta la candidatura di Claudio Lotito, presidente della Lazio e co-patron della Salernitana.