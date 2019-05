Caso Palermo, Balata (Lega B): "Abbiamo rispettato le regole"

"Da molto tempo chiedevamo verifiche rigorose"

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - Dopo il caso Palermo, interviene Mauro Balata, presidente della Lega di Serie B, spiegando che "il Direttivo di Lega ha dato ottemperanza a una decisione immediatamente esecutiva del Tribunale Nazionale della FIGC adottata a seguito di deferimento della Procura Federale della stessa Federazione. È stata adottata una decisione pienamente rispettosa delle regole vigenti. Come Lega -dice- abbiamo da prima dell'inizio della scorsa stagione, chiesto formalmente che le verifiche sulle società fossero rigorose, tempestive e riscontrate in tutte le sedi competenti per avere assoluta certezza di quanto dichiarato dalle società stesse. Ora l'organo di controllo deve svolgere nel più breve tempo possibile tutti gli adempimenti, se necessario anche ampliando i soggetti che possono svolgere i controlli perché le risposte dovranno essere tempestive, certe e riscontrate presso gli enti preposti alle verifiche (Inps, Agenzia entrate)".