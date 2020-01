© foto di Mattia Verdorale

"Frosinone non spaventa un coraggioso Pordenone". Titola così in prima pagina in taglio alto Ciociaria Oggi sull'anticipo di B giocato ieri tra Pordenone e Frosinone: "Botta e risposta tra giallazzurri e friulani, finisce 2-2. Pareggiu giusto, il secondo posto in classifica resta a -7".