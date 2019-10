© foto di Federico Gaetano

"A Salerno un Frosinone bisognoso di rilanciarsi", titola così Ciociaria Oggi in prima pagina. Alle 15 i canarini scenderanno in campo all'Arechi in una gara che può dire molto sul futuro. I padroni di casa partono con tutti i favori del pronostico, ma i giallazzurri devono assolutamente cercare l'impresa se vogliono rilanciare la stagione.