© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il Frosinone prenota un brindisi", si legge questa mattina sulle colonne di Ciociaria Oggi. I Canarini volano all'Arena Garibaldi di Pisa per dimenticare Crotone e chiude il 2019 più in alto. Mister Nesta carica il gruppo: "Siamo tutti molto arrabbiati per la sconfitta e in Toscana andremo in campo con tanta grinta". Da valutare la condizione di diversi giocatori, ma probabilmente la formazione non cambierà molto rispetto a quella vista in campo a Santo Stefano.