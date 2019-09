© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

"Con l'Entella il Frosinone vuole dimostrare quanto vale", si legge questa mattina sulla prima pagina di Ciociaria Oggi. Alle 15 il Frosinone scende in campo per la terza giornata del campionato di B. I canarini saranno di scena in casa della capolista Virtus Entella, con il Chiaro intento di conquistare l'intera posta in palio e dare un seguito importante alla vittoria del turno precedente.